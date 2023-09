Stavolta l'incendio di un auto non si è verificato come ormai è prassi sull'A16 tra Napoli e Avellino Ovest all'altezza di Monteforte (50 auto a fuoco nell'ultimo anno), ma nel pieno centro della città.



Il mezzo andato a fuoco nel pomeriggio di oggi era invece parcheggiato all'esterno del Conservatorio Cimarosa di Avellino. In tanti, transitando per la zona, hanno visto il furgoncino bianco divampare fiamme dal vano motore. Curiosi e passanti hanno così scattato delle foto. Nulla di grave per l'occupante del mezzo che si è subito messo in salvo e chiesto l'intervento dei Vigili del Fuoco per domare le fiamme.