Palinuro, rubano telefonino ma vengono presi e picchiati

È accaduto nella notte. I carabinieri della stazione di Centola sono intervenuti ed hanno messo fine ad un inseguimento per il furto di un cellulare da parte di due giovani. I due giovani ladri che avrebbero dovuto iniziare a lavorare in un locale della zona avrebbero rubato un telefonino in località Ficocella ma sono stati rincorsi e acciuffati da due ragazzi del luogo.

I due giovani del posto hanno tentato di trattenere i due presunti autori del furto in attesa dell’arrivo dei carabinieri che, poco dopo, sono intervenuti placando gli animi e fermando i due giovani. Durante l’inseguimento anche una colluttazione. Pochi minuti dopo due pattuglie dei carabinieri sono giunte sul posto, riuscendo a bloccarli e a recuperare il cellulare.