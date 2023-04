Benevento, la Fondazione di Comunità costituisce il comitato dei donatori

Territorio e biodiversità, sviluppo sostenibile, reti di comunità ed economia civile. Questi i quattro pilastri alla base della Fondazione di Comunità di Benevento, che ha convocato per domani, alle 16, presso la sala Ciardiello del polo didattico dell'Unisannio in via delle Puglie, l’incontro dei donatori per ufficializzare la composizione del relativo Comitato.

Il Comitato dei donatori sarà composto da 7 membri, individuati dal consiglio di amministrazione tra i donatori, e la sua costituzione sarà preceduta da una discussione che coinvolgerà il cda della Fondazione di Comunità e, appunto, i 42 donatori.

Successivamente, nel Comitato dei donatori saranno individuati i due rappresentanti-componenti nel consiglio di amministrazione della Fondazione di Comunità, che a sua volta è composto da 9 membri, di cui tre rappresentanti della rete di economia civile «Sale della Terra»; un rappresentante della Croce Rossa Italiana di Benevento; uno dell’associazione «La rete sociale»; due membri nominati dal Comitato di nomina; altri due nominati dal Comitato dei donatori. Intanto il Comitato dei donatori è presieduto dal leader della Fondazione Angelo Moretti.