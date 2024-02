Comune Benevento paga fatture oltre 30 giorni: distacco da Nord e Napoli

Secondo un'indagine condotta dal Centro Studi Enti Locali, il comune di Benevento nel 2023 ha superato i 30 giorni nel pagamento delle fatture, ma si è mantenuto vicino alla media nazionale.

Questo dato pone Benevento in una posizione di equilibrio rispetto alle altre città capoluogo di provincia, le quali hanno mediamente pagato i fornitori entro 27 giorni l'anno scorso.

Tuttavia, vi è una notevole differenza rispetto alle città del nord, le quali hanno registrato un tempo medio di pagamento di soli 19 giorni.

D'altro canto, il capoluogo sannita si pone lontano da realtà come Napoli, che nel 2023 ha saldato i propri debiti in media in 173 giorni, quasi 6 mesi.