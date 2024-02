L'Asia mette nel mirino nuovi obiettivi coinvolgendo scuole e contrade. Per far crescere i già ottimi dati della raccolta rifiuti, con la differenziata prima in Campania e tra le migliori al Sud grazie al 67 per cento, l'azienda di igiene ambientale punta anche sulla comunicazione. Lunedì a Palazzo Mosti, i dirigenti della municipalizzata terranno la conferenza stampa di presentazione della nuova campagna condivisa con il Conai ed il Comune. «Una iniziativa - spiega l'azienda - varata per migliorare sempre di più le percentuali di raccolta differenziata, le performance aziendali, e di conseguenza i servizi ai cittadini». All'appuntamento prenderanno parte il sindaco Clemente Mastella, l'amministratore unico di Asia Donato Madaro, il dirigente del Conai Fabio Costarella, l'assessore all'Ambiente Alessandro Rosa, il delegato alle Società partecipate Attilio Cappa, la presidente della commissione Ambiente Luisa Petrone, la consigliera con delega alle Contrade Loredana Iannelli, il consigliere con delega all'Istruzione Marcello Palladino.

I risultati che l'azienda di via delle Puglie mira a raggiungere sono già indicati nel Piano industriale varato nelle scorse settimane. Per quanto riguarda la raccolta differenziata, il documento, elaborato in house dal team guidato dall'amministratore Madaro e composto dai funzionari Nicolino Cardone, Fernando Capone, Gino Mazza, Tiziana Landi, con la collaborazione di Raffaele Manzo e Alice Palumbo, anticipa: «La vision di Asia mira a una differenziata al 70 per cento, ma non si limita alla crescita quantitativa. Lo step successivo è un miglioramento della qualità delle frazioni recuperate e avviate al riciclo. I miglioramenti organizzativo-gestionali e impiantistici garantiranno il raggiungimento del 60 per cento del tasso di riciclaggio, ampliando così il 55 per cento previsto per legge al 2025 ma già raggiunto dall'Asia, e introducendo obiettivi diversificati per singole frazioni merceologiche».

Uno dei principali obiettivi indicati dal Piano è l'attuazione della tariffa puntuale (Tarip) nell'intero territorio comunale. Ovvero: far pagare gli utenti in ragione dei rifiuti non differenziati effettivamente prodotti, in ossequio al principio «chi inquina paga». Una rivoluzione che farebbe di Benevento una delle poche città d'Italia ad attuare tale sistema. Il progetto ha già superato la fase sperimentale svolta nel 2021 su un quartiere campione, il rione Ferrovia, con la partecipazione di 1.116 utenze.«Il progetto - spiega la relazione al Piano - è in corso di sviluppo. Con il dipartimento di Ingegneria dell'Unisannio è in atto lo studio di un sistema "fleet management" per ottimizzare i percorsi e i turni di raccolta, con la trasmissione dei dati attraverso piattaforme georeferenziate. Ciò consentirà una riduzione della spesa stimabile in oltre il 20 per cento in termini di carburante, personale, manutenzione, oltre a una riduzione di emissioni di CO2 e polveri sottili». L'avvio della tariffazione in base al reale consumo verificato con il sistema Tarip è fissato al 2026.Una costola fondamentale dell'upgrade aziendale sarà rappresentata dai progetti finanziati grazie al Pnrr, già in fase di gara. In primis la piattaforma per la selezione degli imballaggi con due linee di lavorazione (plastica-metalli e carta-cartone) ognuna da 9mila tonnellate annue. Nasceranno due nuovi ecocentri a Pontecorvo e Piano Borea, che si aggiungeranno a quello storico di Margiacca, dove sorgerà il Centro di riuso e raccolta (Ciro). Completano il quadro degli interventi Pnrr il progetto Tarip e l'installazione di postazioni stradali per il riciclo di involucri in plastica e vetro.