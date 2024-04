Terribile incidente in via Argine a Napoli: un tir e un motorino si sono scontrato in pieno giorno nel capoluogo campano.

Nessun morto, ma il conducente del motorino è stato portato in codice rosso. La municipale si sta recando sul posto per appurare le condizioni. Nessuna traccia ematica sul posto.

Il conducente del tir, a parte lo spavento, non riscontrava danni fisici.