Incidente stradale a Napoli nella serata di Pasqua. Il fatto si è verificato nei pressi del Museo Archeologico Nazionale, nel centro città, poco dopo l'ora di cena domenicale.

Un uomo sulla quarantina è morto dopo essere stato investito da un bus che passava di lì. La vittima è stata schiacciata dalla ruota posteriore dell'autobus della linea 178, proveniente da via Foria. L'uomo è morto sul colpo.

Sono in corso indagini per accertare la giusta dinamica dell'incidente: secondo le prime ricostruzioni, l'uomo sarebbe caduto per strada, schiacciato poi dal mezzo di trasporto.

Una caduta o un malore le prime ricostruzioni. Sul posto la Polizia, il 118 e la Municipale, per la quale indaga la sezione infortunistica stradale. Il veicolo è stato posto sotto sequestro.