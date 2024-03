Discarica non autorizzata e lavori senza permesso, arrestato 58enne

Realizza lavori senza permesso e una discarica non autorizzata, in manette un 58enne. I carabinieri della Stazione di Avella hanno arrestato un 58enne di Sperone.

Già sottoposto al beneficio dell’affidamento in prova ai servizi sociali, nel corso di verifiche eseguite dai carabinieri del Nucleo Forestale di Monteforte Irpino, è stato deferito in quanto ritenuto responsabile di esecuzione di lavori in assenza del permesso, discarica non autorizzata, mancata presentazione della SCIA e sottrazione di cose sottoposte a sequestro.

Per tale motivo, l’ufficio di sorveglianza di Avellino ha deciso di revocargli il beneficio, disponendo l’immediata carcerazione. Il 58enne è stato associato alla casa circondariale di Avellino.