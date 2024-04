Incidente sull'A1, sei auto coinvolte e 10 km di coda: caos ​sulla carreggiata nord tra Orte e Attigliano

Sei auto sono rimaste coinvolte in un incidente avvenuto sulla carreggiata nord dell'A1 nel tratto compreso tra Orte e Attigliano. Immediato l'intervento dei vigili del fuoco, dei soccorsi sanitari e meccanici, della polizia stradale e del personale della direzione quinto tronco di Autostrade per l'Italia. Attualmente il transito è su una corsia e si registrano 10 chilometri di coda in direzione Firenze. Autostrade per l'Italia in alternativa, agli utenti diretti verso Firenze, consiglia di uscire ad Orte, percorrere la viabilità ordinaria e rientrare in A1 a Orvieto.