Panda gigante nasce per la prima volta in Russia, si chiamerà Katyusha: è il simbolo dell'amicizia tra Mosca e Pechino

Il primo cucciolo di panda gigante russo, nato allo zoo di Mosca lo scorso agosto, si chiamerà Katyusha, come annunciato dal sindaco di Mosca, Sergey Sobyanin. Il nome è stato scelto attraverso un concorso che ha coinvolto più di 380mila partecipanti, ha sottolineato Sobyanin sul suo blog personale.

Il sindaco ha anche riferito che il cucciolo gode di ottima salute, aggiungendo che a quattro mesi di età, Katyusha ha già sviluppato molti denti e mostra abilità motorie avanzate. Recentemente ha fatto un controllo di routine e «pesava 8,67 chilogrammi ed era alta 79,5 centimetri compresa la coda», ha detto.

I genitori di Katyusha sono Ru Yi e Ding Ding, giunti in Russia nel 2019 per celebrare il 70° anniversario delle relazioni diplomatiche tra i due Paesi. Questi due panda hanno un significato particolare per Mosca, in quanto sono stati i primi due esemplari ottenuti nel contesto della più ampia diplomazia dei panda di Pechino.

In virtù di questo accordo, i due animali sono stati concessi in prestito allo zoo della capitale russa per un periodo eccezionalmente lungo di 15 anni, considerando che in media un panda vive fino a 20 anni.

Secondo Il Quotidiano del Popolo (la versione online e italiana dell'ominimo giornale cinese), un gran numero di turisti ha visitato lo zoo di Mosca per vedere i panda giganti Ru Yi e Ding Ding. Per il quarto anno consecutivo, la casa dei panda sarebbe il luogo più popolare per i residenti locali e i turisti allo zoo di Mosca.

Le relazioni diplomatiche tra la Cina e la Russia sono cominciate ufficialmente il 2 ottobre 1949, quando la Repubblica Popolare Cinese venne proclamata sotto la guida di Mao Zedong. Poco dopo, la Cina comunista cominciò a stabilire relazioni diplomatiche con l'Unione Sovietica.

Tuttavia, è importante notare che le dinamiche delle relazioni sino-sovietiche hanno subito diverse fasi nel corso degli anni, passando da una cooperazione stretta durante gli anni '50 e '60 a tensioni significative durante gli anni '60 e '70, fino a una normalizzazione delle relazioni negli anni '80. Nel corso degli ultimi decenni, la Cina e la Russia hanno rafforzato la cooperazione in vari settori, tra cui politica, economia e sicurezza, consolidando una partnership strategica che continua a evolversi.

A marzo, il presidente cinese Xi Jinping e il suo omologo russo Vladimir Putin hanno sottoscritto un accordo di cooperazione che segna una nuova era nei legami tra Cina e Russia. Al termine della visita di tre giorni a Mosca, i due leader hanno annunciato un potenziamento del partenariato strategico tramite una dichiarazione congiunta e la firma di 14 accordi.

L'obiettivo delle due potenze è espandere le connessioni stradali e ferroviarie, mentre Putin ha garantito che la Russia è «pronta a rispondere alla crescente domanda di energia» della Cina, assicurando che siano stati concordati «praticamente tutti i parametri» per la realizzazione di un secondo gasdotto che trasporterà gas dalla Siberia alla Cina.