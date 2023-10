Montesarchio, al via la mensa scolastica in modalità “scodellamento”

Lunedì 9 ottobre, a Montesarchio, parte la mensa scolastica. Il servizio è stato affidato, tramite gara d'appalto, alla stessa ditta dello scorso anno ma con l'introduzione di una nuova e importante condizione: l’inserimento dello scodellamento, ovvero la ripartizione nei piatti direttamente a scuola.

A voler rendere noti i dettagli sulla refezione scolastica è stata l'assessore all'istruzione Marcella Sorrentino che ha comunicato: «Tra le novità di quest'anno è previsto lo scodellamento presso i plessi scolastici, per fare in modo che la qualità dei pasti destinati ai bambini sia preservata. Proprio la qualità del servizio – ha evidenziato Sorrentino - sarà un aspetto su cui ci sarà attenzione massima da parte dell'amministrazione comunale, che monitorerà secondo le proprie prerogative il rispetto del contratto e soprattutto dell'utenza, ovvero dei piccoli alunni in particolare oltre al personale scolastico»

L'amministrazione guidata da Sandomenico ha assicurato che vigilerà sul corretto svolgimento del servizio «in maniera minuziosa» e ha introdotto anche altre novità per andare incontro alle esigenze delle famiglie prevedendo quattro fasce di agevolazione economica per i ticket.