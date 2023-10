Forio: il sindaco devolve il suo stipendio per la mensa scolastica

Lo stipendio da sindaco devoluto alla mensa degli alunni delle scuole dell'infanzia: è quello che ha deciso di fare il primo cittadino di Forio, Stani Verde. La decisione è stata resa nota nei giorni scorsi, durante la seduta dell'ultimo consiglio comunale quando Verde, 45enne albergatore alla guida del comune isolano dallo scorso 16 maggio, ha annunciato che i circa 40 mila euro di indennità che gli derivano annualmente per la carica saranno utilizzati per il servizio di mensa per i bimbi che frequentano le scuole dell'infanzia primarie e secondarie del suo comune.

L'iniziativa in particolare ha come destinatari i bambini di famiglie il cui Isee non supera i 15.000 euro annui. «La scuola è la base su cui si fonda la nostra comunità e nessuna comunità può fiorire se non ha alla base una scuola senza ingiustizie - ha spiegato - da quest'anno scolastico i cittadini foriani che si trovano in difficoltà economiche saranno sostenuti da questa misura di giustizia sociale per i loro figli».