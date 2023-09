Ischia, Forio e Procida: intensificati i controlli, sorpresi 13enni a fumare hashish

L’estate sta terminando ma continuano i controlli dei Carabinieri della compagnia di Ischia impegnati nei comuni di Ischia, di Forio e di Procida nel monitoraggio dei flussi turistici in arrivo e in partenza dai porti commerciali.

I carabinieri dell’aliquota radiomobile hanno denunciato un 22enne di Forio per guida sotto l’effetto di sostanze alcoliche. L’uomo – coinvolto in un incidente stradale avvenuto in via Quercia di Ischia – è stato trovato con un tasso alcolemico pari a 1,11 g/l. Il 22enne, alla guida di uno scooter, è stato sanzionato anche per guida con patente già ritirata lo scorso 14 luglio, anche in quel caso fu trovato ubriaco alla guida.

I Carabinieri della stazione di Forio hanno invece denunciato per furto in abitazione un 42enne del posto. L’uomo è stato bloccato a bordo della sua auto in via provinciale Panza.

Sempre i carabinieri di Forio hanno anche sanzionato il titolare di un esercizio commerciale perché, fuori dall’orario consentito, c’era musica amplificata nell’area antistante il locale di piazza Municipio. Per il titolare altre sanzioni tra le quali anche la mancanza all’uscita dell’apparecchio per rilevare il tasso alcolemico.

Segnalati alla prefettura 6 ragazzi controllati sul lungomare di Forio e trovati in possesso di modiche quantità di sostanze stupefacenti. Analoga sorte per altri 6 minorenni sopresi dai carabinieri di Ischia sulla riva destra del porto e sul lungomare Cristoforo Colombo - dove la più piccola ad avere una dose di hashish aveva 13 anni - e per altri 3 ragazzi trovati con uno spinello a Procida, in via Roma.

Durante le operazioni i militari hanno identificato 320 persone e controllato 181 veicoli elevando 21 sanzioni al codice della strada per divieto di sosta, guida senza casco e veicolo privo di assicurazione