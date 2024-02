Sofia Goggia cade in allenamento: frattura di tibia e malleolo. Oggi sarà operata a Milano

Grave infortunio per Sofia Goggia che oggi si stava allenando vicino Brescia. Per la sciatrice italiana frattura di tibia e malleolo: l'incidente mentre si allenava nella località di Temù. Stagione finita per Goggia, che era in testa alla Coppa del mondo di discesa. Oggi pomeriggio l'operazione a Milano.

Oggi l'operazione a Milano

La sciatrice, che ha subito un infortunio stamani ina in allenamento, ha raggiunto la clinica la Madonnina in elicottero.

In stagione aveva raccolto sei podi (due vittorie, nel superG a St.Moritz e nella libera di Altenmarkt) ed era al comando della coppa del mondo di discesa e quinta nella classifica generale.

Secondo i testimoni presenti sulla pista Casola di Pontedilegno, era apparsa subito dopo la caduta tranquilla; immediato l'intervento del soccorso alpino. Una volta tolto lo scarpone Goggia avrebbe pianto.