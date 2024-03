Sci, Brignone seconda nell'ultimo SuperG della stagione: è il 69° podio in carriera

Federica Brignone è arrivata seconda a Saalbach nell'ultimo SuperG della stagione e coqnuista il 69° podio della sua carriera. Dopo tre vittorie nelle ultime tre gare, la sciatrice azzurra è arrivata dietro a Ester Ledecka, che ha chiuso con 1'15"94, tagliando il traguardo in 1'16"22. Terza la norvegese Kajsa Lie in 1.16.24. La coppa di disciplina è andata invece come previsto alla svizzera Lara Gut-Behrami alla quale è bastato un 7° posto per conquistarla ma alle sue spalle c'è Federica Brignone, laureatasi così anche seconda miglior supergigantista di una stagione per lei strepitosa. Per l'Italia - con sole e caldo primaverile ed un fondo che ha tenuto bene su un tracciato non troppo difficile ma con un complicato salto iniziale ed alcuni passaggi ciechi da memorizzare in ricognizione - in classifica anche Marta Bassino 7ª in 1.16.74, Laura Pirovano 11ª in 1.16.77 e Roberta Melesi 18ª in 1.17.61 Domani a Saalbach la stagione di cdm donne si chiude con l'ultima discesa, decisiva per l'assegnazione della coppa di specialità: assente l'infortunata Sofia Goggia, la favorita è ancora una volta Lara Gut- Behrami.