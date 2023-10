Pesce conservato male, denunciato il titolare della pescheria

Pesce venduto come fresco ma precedentemente congelato e conservato in pessime condizioni. E’ quanto emerso dopo i controlli effettuati dalle forze dell’ordine e dal personale sanitario in una pescheria di Foglianise.

I carabinieri hanno sequestrato circa 40 chilogrammi di prodotti ittici, tra questi calamari, alici, ostriche e mazzancolle, con disposizione di smaltimento immediato. Inoltre, è stato denunciato in stato di libertà il titolare negozio che dovrà rispondere di tentata frode nell’esercizio del commercio.

Sul posto sono intervenuti i militari dell’arma del nucleo investigativo di Polizia Ambientale Agroalimentare e Forestale di Benevento unitamente alla Capitaneria di Porto-Guardia Costiera di Torre del Greco e ai medici della Asl del capoluogo sannita. I militari dell’arma hanno constatato la pessima conservazione, in bacinelle di plastica, di pesce destinato alla vendita.

E' stato accertato che nonostante fossero stati proposti come pescato fresco, i pesci erano in realtà congelati e già in fase di scongelamento.