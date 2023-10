Raduno delle mongolfiere, torna il treno storico Sannio Express

Da venerdì 13 a sabato 15 ottobre torna l’atteso appuntamento con il Sannio Express, conosciuto anche come Treno delle mongolfiere, convoglio d’epoca che collega Napoli Centrale con Fragneto Monforte in occasione della 35ª edizione de “Il Festival Internazionale delle Mongolfiere”. L’iniziativa è promossa da Acamir in collaborazione con Fondazione FS, nell’ambito del programma dei Treni Storici 2023.

La partenza del treno nella giornata di venerdì 13 ottobre è prevista alle ore 15.50 dalla stazione di Napoli Centrale, con fermate intermedie nelle stazioni di Aversa (16.14), Caserta (16.29), Telese Cerreto (17.04), Benevento (17.49), Pietrelcina (18.19) e arrivo a Fragneto alle ore 18.50.

Partenza del treno storico di ritorno prevista alle ore 20.00 con arrivo a Napoli Centrale alle ore 22.57.

La partenza del treno nella giornata di sabato 14 ottobre è prevista alle ore 07.20 dalla stazione di Napoli Centrale, con fermate intermedie nelle stazioni di Aversa (07.42), Caserta (08.18), Telese Cerreto (09.02), Benevento (09.33), Pietrelcina (10.02) e arrivo a Fragneto alle ore 10.35. Partenza del treno storico di ritorno prevista alle ore 18.50 con arrivo a Napoli Centrale alle ore 21.30.

La partenza del treno nella giornata di domenica 15 ottobre è prevista alle ore 07.20 dalla stazione di Napoli Centrale, con fermate intermedie nelle stazioni di Aversa (07.42), Caserta (08.08), Telese Cerreto (08.46), Benevento (09.16), Pietrelcina (09.45) e arrivo a Fragneto alle ore 10.16. Partenza del treno storico di ritorno prevista alle ore 20.08 con arrivo a Napoli Centrale alle ore 23.00.

Giunti a destinazione i viaggiatori potranno vivere l’esperienza di un suggestivo volo in mongolfiera tra arte, natura, storie, musica e tradizioni. Non mancheranno spettacoli musicali, laboratori del gusto, gastronomia locale, esibizione artisti di strada accompagnati da musica itinerante, escursioni a cavallo e numerose altre attrattive. I biglietti per viaggiare a bordo dei treni storici possono essere acquistati su tutti i canali di vendita Trenitalia, tradizionali e telematici.