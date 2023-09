Miasmi in città, il Comune diffida due aziende di Ponte Valentino

In merito alla vicenda dei miasmi avvertiti in alcune aree della città e a seguito delle prime risultanze degli accertamenti compiuti dall’Arpac, il sindaco di Benevento, Clemente Mastella, ha firmato un provvedimento di diffida a due aziende: la Sanav e la Bo Industries. In particolare, il primo cittadino ha diffidato Sanav e Bo Industries a procedere alla redazione e applicazione di un piano di gestione degli odori con eventuali accorgimenti relativi all’impiantistica ispirati alle migliori tecniche disponibili per la prevenzione e mitigazione degli odori.

Diffidato anche il Consorzio Asi che dovrà procedere alla verifica della sussistenza di eventuali criticità gestionali del depuratore consortile, dando – all’esito degli approfondimenti tecnici – tempestiva comunicazione al Comune e agli enti competenti.

Il provvedimento sindacale invita poi Prefettura, Arpac, Asl, Regione e Provincia a porre in essere, nell’ambito delle rispettive competenze, le necessarie attività a tutela dell’ambiente e della salute pubblica.

Il Comune si riserva l’adozione di successivi provvedimenti all’esito degli ulteriori esami svolti da Arpac o di provvedimenti adottati da altre autorità competenti.