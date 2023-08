Emergenza idrica, doppio guasto a Benevento

Possibili disservizi nell'erogazione idrica a partire da questo pomeriggio nella parte alta del corso Garibaldi a causa di un guasto improvviso in piazza Arechi II. Lo annuncia la Gesesa, società che gestisce il servizio idrico in città. A causa di un guasto improvviso, la cui riparazione è in corso, si potranno verificare già da queste ore disservizi tra piazza Castello, corso Garibaldi e traverse limitrofe.

Inoltre, per un altro guasto elettromeccanico al rilancio Bonavita del Comune di Benevento, la cui risoluzione é già in corso, nel pomeriggio di oggi si potranno verificare irregolarità nell'erogazione idrica quali bassa pressione e mancanza d’acqua in tutte le contrade Nord.

Le zone interessate sono contrada Lammia, contrada Francavilla, contrada Bonavita, contrada Imperatore, contrada Caprarelle, parte di contrada Roseto, parte di contrada Olmeri, contrada San Giovanni, contrada San Domenico, contrada Mosti, parte di contrada San Chirico (parte alta San Chirico), masseria De Gregorio, contrada La Francesca, contrada Murata, contrada Badessa, contrada Cardoni, contrada Torretta.