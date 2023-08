Benevento: piazza Roma, altri danni alle panchine tecnologiche

Vandali in azione a piazza Roma, dove da due giorni sono state installate quattro panchine tecnologiche. Nelle ultime 48 ore, purtroppo, sono stati danneggiati i pannelli solari e un piccolo componente del modulo fotovoltaico. Inoltre sulla parte in pietra di una delle quattro sedute sono comparse anche scritte e dichiarazioni d'amore fantasiose. Un vero peccato per l'importante investimento messo in campo dall'amministrazione comunale.

L'episodio balza alla cronaca dopo l'avviso del vicesindaco Francesco De Pierro e del presidente della commissione Pics, Antonio Picarello, che avevano invitato la cittadinanza ad un uso intelligente delle quattro panchine smart.

Un appello, però, caduto nel vuoto.

Le caratteristiche tecniche delle comode sedute di piazza Roma sono ben note. I cittadini potranno fruire di un congegno hi-tech multifunzione, a zero impatto grazie all’impiego dell’energia solare e prezioso per molte funzioni di utilità pratica. Gratuitamente sarà possibile connettersi a internet, ricaricare le batterie di telefonini e tablet collegandoli alle porte usb, monitorare la qualità dell’aria attraverso i sensori e ricevere informazioni sul traffico e sul meteo.