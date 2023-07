Benevento: start al lavaggio delle strade per ridurre le polveri sottili

Dopo aver presentato il nuovo piano di spazzamento in città, l'Asia, azienda municipalizzata che gestisce i rifiuti a Benevento, ha avviato il lavaggio straordinario delle strade cittadine maggiormente percorse dal traffico veicolare per contrastare l'inquinamento atmosferico causato in parte dalle polveri stradali sollevate dal rotolamento delle ruote degli autoveicoli e ridurre il livello di polveri sottili presenti nell'aria.

L'intervento fa seguito alla richiesta del sindaco di Benevento, Clemente Mastella, e dell'assessore all'Ambiente, Alessandro Rosa, ed interesserà alcune arterie cittadine che, a cadenza periodica, saranno pulite con un servizio che resterà attivo fino agli inizi del mese di settembre.