Pics, Mastella annuncia: «In arrivo 4 milioni di euro»

«Il programma Pics della città di Benevento procede in maniera impeccabile e in perfetta coerenza con i criteri che la Regione aveva prefissato. E lo dimostra il decreto di finanziamento con cui, nelle scorse ore, la Regione Campania ha destinato al Comune di Benevento 4 milioni di euro di finanziamento aggiuntivo». Il sindaco di Benevento, Clemente Mastella, annuncia un'ulteriore finanziamento per portare a termine le tredici progettualità del Programma città sostenibile.

«Sono risorse che serviranno all’elaborazione di progetti aggiuntivi in linea con gli obiettivi del programma.

Un premio di cui beneficerà la città - prosegue Mastella - abbiamo rivitalizzato aree di grande pregio artistico e culturale, siamo intervenuti lì dove c’era il degrado favorendo anche approfondimenti di natura storico-archeologica, impreziosiremo con elementi coerenti e attrattivi monumenti di bellezza unica, daremo servizi socio-sanitari importanti al mondo dell’infanzia e alla terza età, grazie ad un’azione di esemplare partnership istituzionale con l’Asl. Ci scusiamo con i cittadini per qualche sacrificio cui devono far fronte: ma ritengo sia sopportabile per conseguire l’obiettivo di consegnare alle future generazioni una città migliore. E’ come quando si subisce un intervento chirurgico: è impossibile evitare la riabilitazione, ma dopo arrivano i benefici».