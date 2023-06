Pics, a Benevento dopo piazza Piano di Corte si inaugura «La città solidale»

Sarà inaugurato mercoledì 21 giugno, alle 12, «La città solidale», secondo dei tredici interventi previsti dal Pics, il Programma integrato città sostenibili. Il progetto ha interessato tre asili comunali (via Firenze, via Pacevecchia e quartiere Capodimonte) per un investimento complessivo di 800mila euro.

Solo per il primo sono stati effettuati interventi più consistenti poiché lo stabile versava in condizioni peggiori. Sono stati sostituiti gli infissi, l’impianto termico, installati la ventilazione meccanica ed un produttore di acqua sanitaria, coibentati e impermeabilizzati i terrazzi, e sul tetto è stato posizionato un impianto fotovoltaico per il riscaldamento e la produzione di acqua sanitaria.

Le pareti interne ed esterne, infine, sono state rifinite.

All’asilo di via Pacevecchia, edificio che recentemente è stato oggetto di ristrutturazione, sono stati effettuati lavori per migliorare l’area verde esterna con la realizzazione di una vasca di accumulo delle acque meteoriche ed è stato rifatto l’impianto di irrigazione ed installate tende da esterno sulla facciata posteriore dell’edificio.

Nell’edificio situato a Capodimonte sono stati installati impianti e apparecchiature per la purificazione dell’aria nelle aule adibite alla scuola dell’infanzia.

Alla cerimonia di inaugurazione parteciperanno il sindaco di Benevento, Clemente Mastella, l’assessore con delega all’Attuazione dei Pics, Francesco De Pierro, il dirigente dell’ufficio Pics, Antonio Iadicicco, il responsabile del Pics, Maurizio Perlingieri, e tutta l’amministrazione comunale.