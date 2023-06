Domani via ai lavori alla Stazione centrale

Start ai lavori alla Stazione centrale di Benevento. Domani mattina apertura ufficiale del cantiere Rfi a piazza Colonna, per un'opera finanziata con le risorse del Pnrr. Trenta milioni di euro per trasformare la principale infrastruttura su ferro della città in uno dei principali poli dell'alta velocità del Sud Italia.

«Sarà un passo decisivo per spezzare la catena dell’isolamento infrastrutturale: un’opera di portata storica”, scrive in una nota il sindaco di Benevento, Clemente Mastella alla vigilia dell’apertura del cantiere Rfi per i lavori alla Stazione centrale.

I lavori, che sarebbero dovuti partire a marzo, riguarderanno prima l’immobile e l’infrastruttura ferroviaria, successivamente l’area antistante. Lo scalo ferroviaro beneventano diventerà sede di residenze universitari e snodo della mobilità sostenibile, integrandosi con il rifacimento del piazzale dove è previsto il riassetto della viabilità a vantaggio dell'accessibilità e l'installazione di una creazione di Mimmo Paladino dedicata al mito delle Streghe.

«Tra Pics e Pnrr siamo nella fase di messa a terra di decine di milioni di euro. In molte zone, alcune dimenticate per anni o abbandonate ad un destino di immobile degrado, cantieri aperti che stanno cambiando e migliorando una città che ora cresce e attrae. Capisco che ciò comporti qualche disagio e generi mutamento della routine: ma dobbiamo avere da un canto pazienza intelligente e dall’altro fiducia nell’evoluzione dei luoghi e delle forme urbane. I vantaggi successivi ripagheranno ampiamente di qualche piccolo sacrificio nel qui e ora», conclude Mastella.