Villa dei Papi, Mastella: «Si vergognassero gli autori»

«Chi ha esposto quello striscione dovrebbe vergognarsi». Parola di Clemente Mastella, che intervenuto questa mattina all'inaugurazione del mercato ambulante in via Delcogliano, al quartiere Pacevecchia, appare decisamente critico nei confronti dell'anonimo autore che domenica ha esposto sui cancelli di Villa dei Papi lo striscione di protesta.

«In quella zona è stata accertata la presenza di cinghiali - ribatte il primo cittadino - e di comune accordo con la Provincia abbiamo deciso di chiudere temporaneamente il parco. Non capisco davvero tutto questo astio nei miei confronti».

Come noto, i giardini di Villa dei Papi, sono chiusi al pubblico dallo scorso 19 maggio ma dagli uffici della Rocca dei Rettori i tecnici assicuro che i lavori per l'installazione della recinzione per impedire l'accesso agli ungulati termineranno in questa settimana. Villa dei Papi, dunque, sarà riaperta lunedì 17 luglio.