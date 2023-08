Benevento: piazza Roma, panchine tecnologiche già vandalizzate

Da pochissimo installate, una delle quattro panchine smart di piazza Roma è stata già lievemente rigata. Un atto di incivilità che ha fatto scattare un primo campanello d'allarme a Palazzo Mosti. «Non sarano tollerati atti di inciviltà», spiegano in una nota il vicesindaco delegato all’attuazione dei Pics, Francesco De Pierro e il presidente della commissione Pics Antonio Picariello.

Le caratteristiche tecniche delle comode sedute di piazza Roma sono ben note.

I cittadini potranno fruire di un congegno hi-tech multifunzione, a zero impatto grazie all’impiego dell’energia solare e prezioso per molte funzioni di utilità pratica. Gratuitamente sarà possibile connettersi a internet, ricaricare le batterie di telefonini e tablet collegandoli alle porte usb, monitorare la qualità dell’aria attraverso i sensori e ricevere informazioni sul traffico e sul meteo.

«Le prime lievi rigature su una delle panchine smart sono un pessimo segnale: sollecitiamo, sulla scia del sindaco Clemente Mastella in un recente appello, gli stessi cittadini ad essere le prime sentinelle rispetto ad atti di inciviltà molto gravi e per i quali, in caso di individuazione dei responsabili, non può esservi e non vi sarà nessuna indulgenza» concludono nella nota congiunta il vicesindaco e il presidente della commissione Pics.