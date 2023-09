World Cleanup Day, ripulito il quartiere Triggio

Anche Benevento celebra il «World Cleanup Day», la giornata mondiale dedicata alla raccolta dei rifiuti. L’evento è stato promosso, con il patrocinio del Comune di Benevento, dalla società Enercon Service Italia, che si occupa di installazione e manutenzione di aereogeneratori, ponendo attenzione alla tutela della salubrità dell’ambiente, in collaborazione con il Fai – Fondo per l’Ambiente Italiano e il comitato di quartiere Trivium.

Tutti insieme, volontari, residenti e dipendenti, armati di scopa e buste di plastica, hanno ripulito lo storico quartiere Triggio. «Accompagnando i dipendenti Enercon nello storico quartiere Triggio abbiamo voluto continuare a coltivare la pianta della consapevolezza e della conoscenza di un luogo speciale della città di Benevento. In un quartiere che sta sempre di più riscoprendo il proprio fascino, anche grazie all’opera di Asia e del comitato di quartiere Trivium ed al sostegno del Comune di Benevento, la passeggiata ha inteso essere un esempio di cittadinanza attiva volta alla sensibilizzazione dei cittadini, a cominciare dai più piccoli» spiega Ferdinando Ielardi, capo delegazione Fai Benevento.

«Iniziative di sensibilizzazione di questo tipo sono certamente utili ed educative. La Terra sta soffrendo sempre più continuamente dello sfruttamento delle sue risorse naturali da parte degli esseri umani. Negli ultimi anni ci sta inviando segnali di crisi che non possono essere ignorati bensì devono spingerci a salvaguardare l’ambiente per un mondo più sostenibile. Inoltre bisogna installare all’interno delle comunità una cultura più radicata sulla sostenibilità per un futuro migliore soprattutto per le generazioni future», sostiene Stefania Frisenna, Head of Sales and After Sales Italia , Enercon GmbH.

«Abbiamo partecipato con grande entusiasmo all'attività del World cleanup day mirata a sensibilizzare tutti i soggetti coinvolti alle tematiche legate alla tutela dell' ambiente e alla sostenibilità», afferma Michele Petrera, Managing Director, Enercon Service.