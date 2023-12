Benevento, torna la solidarietà in piazza con le Stelle dell'Ail

Da oggi e fino a domenica dieci dicembre l'Ail sarà in piazza per vendere le Stelle di Natale e raccogliere fondi che saranno impiegati per aiutare la ricerca e sostenere le famiglie dei malati ematologici. "Per un malato di leucemia la buona stella sei tu", recita il claim della campagna che promuove la raccolta solidale.

E per la sezione beneventana dell'associazione, intitolata a Stefania Mottola, le 'buone stelle' sono rappresentate dai sostenitori e dai volontari impegnati nelle postazioni in città e nelle piazze di circa 70 centri della provincia.

L'Ail locale porta avanti molti progetti per fare in modo che a Benevento ci siano le stesse cure avanzate e innovative presenti in Italia nei centri di ematologia.

Non ultimo l'impegno della sezione Stefania Mottola, guidata dalla presidente Piera Mottola, per la realizzazione del reparto di Ematologia presso l'azienda ospedaliera San Pio, una struttura con dei posti letto dedicati poiché la percentuale delle migrazioni dei pazienti ematologici verso altri centri di cura era del 45% a fronte di una del 14% per tutte le altre patologie.