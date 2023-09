Fitwalking for Ail, torna la camminata solidale per la ricerca

L'Ail di Benevento ha organizzato per domenica 24 la settima edizione di 'Fitwalking for Ail', una camminata solidale aperta a tutti.



"Rinnoviamo - si legge sul sito Ail Benevento - l'appuntamento con la Fitwalking for Ail, camminata solidale non competitiva organizzata al fine di sostenere i progetti in favore della ricerca e dell'assistenza ai pazienti ematologici e alle loro famiglie". Partecipando alla manifestazione si aderisce alla campagna di raccolta fondi tramite l'acquisto di un kit, del costo di 10 euro, contenente: sacca, maglietta e altri gadget. L'appuntamento è alle 9,30 in piazza Castello per l'accoglienza dei partecipanti, le iscrizioni e la consegna dei kit.

La partenza è prevista per le 11,30. Il percorso si snoderà per 4 km e attraverserà la città di Benevento. Si partirà da piazza Castello, poi si attraverserà viale degli Atlantici, viale Martiri D'Ungheria, viale Mellusi, via Perasso, viale dei Rettori, via del Pomerio, via Posillipo, corso Dante, corso Garibaldi e ritorno in piazza Castello. Il kit può essere prenotato anche inserendo i propri dati sul sito Ail Benevento all'indirizzo https://ailbenevento.it/fitwalking-for-ail-benevento-2023-vii-edizione/.