Ponte chiuso, Mastella chiede tolleranza ai dirigenti scolastici

Il sindaco Clemente Mastella ha trasmesso stamane una lettera ai dirigenti scolastici della città.

Nella missiva si legge: "Anzitutto colgo l’occasione per rinnovare a voi, ai docenti e a tutti gli operatori del mondo della scuola gli auguri per l’inizio del nuovo anno scolastico. Come saprete, l’amministrazione comunale è impegnata nel portare a termine una serie di opere pubbliche finalizzate a salvaguardare la sicurezza dei luoghi e delle infrastrutture cittadine".

"Tra queste - ha aggiunto il primo cittadino - è da considerare di cruciale importanza l’operazione di consolidamento e messa in sicurezza del ponte Morandi (San Nicola) che è uno snodo nevralgico della viabilità cittadina. I lavori in corso e il conseguente divieto di transito in vigore generano inevitabilmente un aumento dei volumi di traffico in diverse zone e in particolare nelle ore di punta che coincidono anche con l’ingresso e l’uscita dalle scuole. Per questa ragione vi chiedo la temporanea disponibilità ad adottare una maggiore indulgenza e una soglia di ragionevole tolleranza rispetto ai tempi di ingresso a scuola".

"Si tratterebbe - conclude Mastella - di una flessibilità del tutto provvisoria: già dal 1° ottobre è prevista la riapertura parziale della circolazione (con senso unico alternato) e dunque un alleggerimento del carico di traffico.

Sono certo che comprenderete le ragioni di questa mia richiesta".