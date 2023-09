Giovanni Di Santo sarà il direttore generale dell'Asrem

Il sannita Giovanni Di Santo sarà il nuovo direttore generale dell'Asrem, l'azienda sanitaria regionale del Molise ed entrerà in carica il prossimo 18 settembre.

La nomina è stata ufficializzata stamattina attraverso l'annuncio del presidente Francesco Roberti, nel corso del Consiglio regionale. Di Santo, 62 anni, originario di San Lorenzello, è stato dal 2019 ad oggi il direttore sanitario dell'azienda ospedaliera San Pio di Benevento.

Laureato col massimo dei voti in Medicina e Chirurgia all’Università degli Studi 'Federico II' di Napoli nel 1985 e specializzato sia in Medicina Interna che in Neurologia ha ricoperto vari incarichi. E' stato anche sindaco di San Lorenzello. Prende il posto di Oreste Florenzano. Ora resta da capire chi prenderà il suo presso il nosocomio sannita.