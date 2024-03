Scende la solidarietà in piazza con le uova di Pasqua Ail

Il 15, 16 e 17 marzo torna l'appuntamento in piazza con le uova di Pasqua dell'Ail. Con un contributo minimo di 13 euro si contribuirà a sostenere la lotta contro leucemie, linfomi e mieloma e a portare aiuto a tanti pazienti.

«Ormai - si legge nella nota diffusa dalla sezione beneventana dell'Ail - la storia della ricerca in ematologia e la storia di Ail Benevento Odv Sezione 'Stefania Mottola' scorrono in maniera parallela, permettendo di raggiungere importanti traguardi sul fronte delle terapie ma anche del miglioramento della qualità di vita di malati e famiglie. Ancora oggi, però, tanti i pazienti aspettano una cura definitiva e per questo è importante continuare a camminare insieme, per rendere i tumori del sangue sempre più curabili. L’appuntamento è possibile grazie alla collaborazione di centinaia di volontari che hanno permesso di raccogliere significativi fondi destinati al finanziamento di progetti di ricerca scientifica e di assistenza sanitaria, contribuendo a far conoscere i progressi raggiunti nel trattamento dei tumori del sangue».

Le postazioni dei volontari saranno presenti ad: Airola, Apice, Apollosa, Arpaia, Arpaise, Beltiglio di Ceppaloni, Bonea, Bucciano, Buonalbergo, Calvi, Campolattaro, Campoli Monte Taburno, Casalduni, Castelpoto, Castelvenere, Castelvetere in Valfortore, Cautano, Ceppaloni, Cerreto Sannita, Circello, Colle Sannita, Cusano Mutri, Dugenta, Faicchio, Foglianise, Foiano Valfortore, Fragneto l’Abate, Fragneto Monforte, Frasso Telesino, Guardia Sanframondi, Limatola, Luzzano, Massa di Faicchio, Melizzano, Moiano, Molinara, Montefalcone in Val Fortore, Montesarchio, Paduli, Pago Veiano, Paolisi, Paupisi, Pietraroja, Pietrelcina, Ponte, Puglianello, Rotondi, San Bartolomeo in Galdo, San Giorgio la Molara, San Giorgio del Sannio, San Lorenzello, San Lorenzo Maggiore, San Lupo, San Marco dei Cavoti, San Martino Sannita, San Nazzaro, San Nicola Manfredi, San Salvatore Telesino, Sant’Agata De’ Goti, Sant’Angelo a Cupolo, Sant’Arcangelo Trimonte, Santa Croce del Sannio, Solopaca, Tocco Caudio, Torrecuso, Tufara, Vitulano.

A Benevento presso i centri commerciali Buonvento, Il Noce, I Sanniti, Corso Garibaldi – Chiesa San Bartolomeo, le chiese Addolorata, Costantinopoli, Madonna delle Grazie, Santa Rita, Farmacia Igea, Bar Tabacchi Messina.