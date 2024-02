Benevento, asse contrada Pino-ex Appia: lavori sospesi dopo il pressing del Comune

In merito ai lavori eseguiti dall'Ente Autonomo Volturno, che prevedono la chiusura di un passaggio a livello e contestualmente un collegamento stradale alternativo per collegare contrada Pino all'ex Statale Appia, il sindaco Clemente Mastella e l'assessore alle Opere pubbliche Mario Pasquariello comunicano in una nota di aver avviato un'interlocuzione con Eav, finalizzata a risolvere le problematiche registrate nelle ultime ore, dopo le lamentate dagli abitanti della zona. In particolare, a seguito di un colloquio telefonico tra il sindaco Mastella e il presidente Eav De Gregorio e di una successiva interlocuzione tra l'assessore Pasquariello e il rup dell'Ente Autonomo Volturno, l'amministrazione ha ottenuto la garanzia che saranno sospesi i lavori in corso per la costruzione dell'asse viario di collegamento Contrada Pino-ex Statale Appia.

L'amministrazione ha richiesto infatti che questi siano eseguiti «nel massimo e rigoroso rispetto degli standard progettuali affinché possano garantire un efficiente e agevole collegamento tra contrada Pino e la statale Appia, al fine di garantire il fondamentale diritto alla mobilità dei residenti e in previsione del fatto che l'asse viario sarà successivamente acquisito al patrimonio comunale».