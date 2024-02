Missione risanamento per il vallone Viscardi

Il Comune di Bucciano continua ad investire nella prevenzione del rischio idrogeologico. Sono infatti in corso i lavori di di risanamento e sistemazione idrogeologica del vallone Viscardi. Si tratta di un intervento da circa 500.000 euro, a costo zero per le casse comunali in quanto interamente finanziato tramite apposite misure. L'attività prevede, tra le altre, la pavimentazione del fondo dell’alveo, tramite l'apposizione di massi, al fine di migliorare ulteriormente l’efficienza dell’opera riducendo l’eventualità di trasporto di materiale a valle.

Il vallone va poi a gettarsi in vasche di contenimento già realizzate e che sono state debitamente ripulite e che fungeranno da valvola di sfogo di eventuale materiale trasportato dalla montagna. Ma non si sta operando solo sul vallone Viscardi. Importanti, analoghe opere di messa in sicurezza del territorio sono quelle che stanno riguardando anche la sistemazione idraulico-forestale del vallone San Simeone.

«Queste azioni - commenta il sindaco Pasquale Matera - sono probabilmente meno appariscenti, per così dire, ed evidenti alla popolazione rispetto a quelle che possono interessare il centro urbano. Ma sono probabilmente importanti allo stesso modo se non di più dal momento che riguardano la sicurezza dell'intera comunità. Agire in termini di prevenzione - conclude . è una priorità per l'amministrazione comunale che mi onoro di rappresentare».