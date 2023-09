Inaugurato il nuovo plesso scolastico dell'istituto "de Sanctis"

Inaugurato questa mattina a Bucciano il nuovo plesso scolastico di via Provinciale. A tagliare il nastro tricolore la dirigente dell'istituto comprensivo "de Sanctis" Rosaria Perrotta ed il sindaco di Bucciano Pasquale Matera. Presenti il personale scolastico, gli alunni con le loro famiglie ed i rappresentanti dell'amministrazione e del consiglio comunale.

«Abbiamo consegnato ai nostri ragazzi un plesso radicalmente rivoluzionato - il commento del sindaco Matera -. Una scuola bella, sicura ed efficiente. Solo il meglio per Bucciano. L’impegno pubblico di questa amministrazione proseguirà in questa direzione, ponendo sempre la cultura e l’istruzione in cima alle priorità di mandato».