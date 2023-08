«Cross Cities Summer 2023», l'evento sulla Resistenza a Sant'Agata de Goti

Saranno 36 gli interventi artistici che daranno vita, i prossimi 11, 12 e 13 Agosto, a Cross Cities Summer 2023. Il tema portante riguarda la «Resistenza». Come ogni anno, anche questa Vª edizione si svolgerà nuovamente presso le Antiche Cantine Mustilli in Via dei Fiori 20 situate nello splendido borgo di Sant'Agata de' Goti.

Il progetto Cross Cities costituisce un crocevia di luoghi, artisti ed espressioni diverse che alimentano un dialogo incrocio, confronto di diversità espressive.

Cross Cities - Summer Edition - accoglie opere autoriali, progetti scientifici, educativi e di divulgazione in arte e tecnologia da artisti italiani e stranieri; opere di arte sonora, video art, robotica, animazioni, realtà virtuali, realtà aumentate, arte mobile, giochi, arte su Internet, teatro, danza, fashion, arte visiva, figurativa, plastica.

In prima linea anche Fondazione Idis-Città della scienza che propone, in nome della Resistenza, un’installazione che conduce alla scoperta degli estremofili, microrganismi e microlaghe che sopravvivono e proliferano in condizioni ambientali proibitive per gli esseri umani, come ad esempio in ambienti che presentano valori estremamente alti o bassi di temperatura, pressione, ph o salinità. L’installazione presenta una serie di dati informativi che evidenziano come la vita possa trovarsi ovunque, anche negli ambienti estremi ed intende disvelare ciò che non è visibile, sia perché gli estremofili sono organismi a scala molto ridotta, sia perché le attuali conoscenze della scienza sono molto complesse e di difficile interpretazione.