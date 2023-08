Bucciano, disco verde a 1,3 milioni per il potenziamento della rete fognaria

«Il primo grande risultato per l'amministrazione comunale guidata dal sindaco Pasquale Matera». Questo l'incipit della nota con cui il Comune di Bucciano rilancia la conquista dell'importante finanziamento - a valere sui fondi Fesr Campania 2021-2027 - per procedere ai lavori di potenziamento e razionalizzazione del sistema fognario. Ammontano a circa 1,3 milioni di euro i fondi che saranno erogati all'amministrazione comunale buccianese.

Il primo cittadino Pasquale Matera lo definisce «il primo grande risultato che coglie l'amministrazione che mi onoro di rappresentare. Ovviamente è un risultato che viene da lontano e, in particolare, dal lavoro che è stato seminato dall'amministrazione comunale che mi ha preceduto, cui va il mio ringraziamento.

Così come medesimi sentimenti di gratitudine vanno agli attuali componenti della maggioranza che, con medesimo zelo, stanno lavorando per continuare nel percorso di crescita della cittadina e agli uffici per il consueto sforzo. Il nostro impegno per fornire ai buccianesi servizi quanto più qualificati, efficienti e moderni».