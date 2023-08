Svolta alloggi a Capodimonte: consegnate le chiavi a 32 famiglie

Consegnate questa mattina, alla presenza del sindaco Clemente Mastella e dell’assessore alle Politiche abitative Molly Chiusolo, le chiavi ai legittimi assegnatari dei 32 nuovi alloggi realizzati al rione Capodimonte.

«Si tratta – ha dichiarato il sindaco Mastella – di un evento storico poiché è dal 1985 che non si consegnavano alloggi nella città di Benevento. Per conseguire questo importante risultato abbiamo lavorato in maniera sinergica con l'Acer, affrontando numerosi ostacoli di natura burocratica e finanziaria. Di qui il mio sentito ringraziamento al presidente David Lebro, al direttore Giuliano Palagi, e ai funzionari e tecnici dell’Acer, senza il cui senso di abnegazione non si sarebbero potuti assegnare oggi questi alloggi. Speriamo che nell’arco di un mese, un mese e mezzo si possano assegnare gli ulteriori 20 alloggi in fase di ultimazione e che nel Pnrr si possano aprire spazi per la costruzione di nuovi alloggi che consentano di affrontare l’emergenza abitativa che, in questo momento, attanaglia Benevento al pari di tante altre città del nostro Paese».

Grande soddisfazione è stata, infine, espressa anche dall’assessore alle Politiche abitative, Molly Chiusolo: «Il risultato odierno è frutto della grande coesione e fiducia che si è instaurata in questi mesi tra le istituzioni e i legittimi assegnatari degli alloggi.

Del resto il compito delle istituzioni è proprio quello di essere vicini ai cittadini e ai loro bisogni. Di qui il nostro impegno per risolvere i problemi che via via si sono registrati in questi mesi. Impegno che non termina oggi poiché ora resta da fare un ultimo sforzo per consegnare anche gli altri 20 alloggi realizzati. Consentitemi, infine, di associarmi al sentito e doveroso ringraziamento al presidente David Lebro, al direttore Giuliano Palagi, e ai funzionari e tecnici dell’Acer che hanno consentito di raggiungere questo importante risultato».