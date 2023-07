Alloggi Acer, canoni alle stelle: insorge il Sunia

Case popolari, esplode il caso dei fitti lievitati. Giuseppe Falzarano, segretario provinciale del Sunia, denuncia: «In questi giorni l‘Acer (ex Iacp) sta inviando agli inquilini i bollettini di pagamento fitti relativamente alla locazione dei mesi di luglio, agosto e settembre. Da un riscontro effettuato con i nostri associati, in molti casi i citati bollettini riportano cifre da pagare discordante ed esorbitante rispetto al mese precedente. Fino ad oggi non si è mai verificato che a metà anno vi fosse la variazione dei canoni, nonostante la disposizione del blocco degli stessi fino al 31 dicembre 2023; questo in attesa di rivedere a livello regionale i nuovi criteri di calcolo, come da noi più volte richiesto».

Per il leader del sindacato inquilini e assegnatari «tutto questo sa di dispregio, da parte della dirigenza tutta dell’Acer, verso gli inquilini in primis e i loro rappresentanti. E conferma il disegno politico dello smantellamento delle politiche sociali per la casa della casa ideato dalla questa Regione con la complicità della dirigenza dell’Acer di nomina politica».

Il Sunia intende chiedere un incontro con l'Acer regionale «per affrontare tale questione in tutti i suoi aspetti»; e suggerisce «agli inquilini che hanno ricevuto i bollettini di luglio, agosto e settembre con cifre alte da pagare e molto difformi dal canone precedente di sospendere tale pagamento», ipotizzando che dopo una verifica con l'Acer vi possa essere una revisione degli importi.