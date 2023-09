Incidente all'uscita della tangenziale, centauro in codice rosso

Un incidente stradale si è verificato in serata all'uscita della tangenziale Benevento Ovest, sulla strada statale 212. A scontrarsi sono stati una motocicletta, guidata da un 28enne di Pietrelcina, e una Mercedes Gla 200 condotta da un uomo di 50 anni.

Entrambi nell'impatto sono rimasti feriti ma ad avere la peggio è stato il giovane trasportato al pronto soccorso dell'ospedale San Pio in codice rosso. Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia municipale per ricostruire la dinamica dell'incidente, al momento di ipotizza che la causa sia legata ad una mancata precedenza. Sono intervenuti anche gli operatori dell'Anas per ripulire il fondo stradale dai detriti.