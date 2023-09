San Bartolomeo, palpeggiamenti a una bambina: scatta la condanna a 2 anni e 8 mesi

Condanna a due anni e otto mesi per un 41enne di San Bartolomeo in Galdo. È accusato di aver palpeggiato nel giugno del 2017 una bambina, che all'epoca dei fatti aveva sei anni. La sentenza è stata emessa dal collegio giudicante della sezione penale presieduta da Simonetta Rotili. L'uomo era imputato di violenza sessuale aggravata dalla minore età della vittima e del reato di minaccia nei confronti del padre della bambina. I magistrati della sezione penale hanno riconosciuto la minore gravità dell'atto, da qui la riduzione della pena rispetto alla richiesta del pm Stefania Bianco, che aveva chiesto una condanna a sette anni.

L'imputazione di violenza sessuale è riferita ai comportamenti che il 41enne avrebbe tenuto nel giugno del 2017 nei confronti di una bambina di sei anni, che si trovava in un locale pubblico con i suoi familiari. Secondo l'accusa l'avrebbe avvicinata riservandole particolari attenzioni. A distanza di un mese, poi, sempre secondo l’accusa, l'uomo avrebbe preso di mira il padre della bambina, titolare di un bar, ritenendolo responsabile di avergli negato la somministrazione di una birra durante una festa, notando che fosse già in evidente stato di ebbrezza. Di fronte al rifiuto, l'uomo avrebbe reagito mostrando un coltello. Episodi che hanno innescato le denunce dei familiari della bambina, che hanno fatto scattare le indagini dei carabinieri della compagnia di San Bartolomeo in Galdo. Nell'ultimaudienza ci sono state le arringhe dei difensori dell'uomo, gli avvocati Ettore Marcarelli e Alfonso Fiorilli.