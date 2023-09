Pedicini: «A Vitulano rischio isolamento, stop al rimpallo delle responsabilità»

L'Eurodeputato Piernicola Pedicini interviene, in una nota, sulla situazione che coinvolge la frazione Ponterutto, nel comune di Vitulano. Per via di un’incomprensibile rimpallo di responsabilità, quest’area rischia di essere isolata, minacciando così la sicurezza e la mobilità dei suoi residenti.

«La mancanza di investimenti in infrastrutture al Sud, che già determina una condizione di disagio nelle popolazioni, si somma alla sciatteria degli enti sovracomunali che fa rischiare a un’intera frazione, e ai territori limitrofi di altri comuni, di restare isolati - afferma l’eurodeputato in una nota -. Parliamo della comunità della frazione Ponterutto di Vitulano, dove per il ponte costruito nel 1999 dal Consorzio di Bonifica Sannio Alifano, e completato dal comune di Vitulano in somma urgenza a inizio anno, dopo il crollo della strada preesistente, si attende da tempo che venga rilasciata solo l’autorizzazione idraulica. Un documento che consentirebbe il dissequestro del ponte per il quale sono state effettuate tutte le verifiche tecniche. Ma sul rilascio, com’è noto, è in corso un rimpallo di responsabilità tra il Genio Civile e il Consorzio».

«Siamo al paradosso - prosegue Pedicini - I cittadini di questa frazione, a causa di questa incomprensibile diatriba, si trovano ora a rischio di isolamento, con tutte le conseguenze che ciò comporta in termini di mobilità, sicurezza e accesso ai servizi essenziale. Sono impegnato a fianco del sindaco Raffaele Scarinzi per trovare una soluzione tempestiva nel solo interesse della comunità».