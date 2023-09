Vitulano, sos del Comune: «Danni da maltempo, chiesto alla Regione lo stato di calamità»

«A seguito delle verifiche effettuate sul territorio per i danni causati delle eccezionali avversità atmosferiche di sabato 23 settembre, stamattina il Comune di Vitulano ha inoltrato alla Regione Campania la segnalazione dei danni e la richiesta di riconoscimento dello stato di calamità naturale». L'annuncio arriva direttamente dal Comune guidato dal sindaco Raffaele Scarinzi. Sempre dalla casa comunale, specificano in una nota che «l'annata agraria 2023, per i prodotti tipici del territorio, era stata già condizionata dalla peronospora e dal Phloeotribus scarabaeoides, tarlo dell'olivo. Questa violenta tempesta di grandine e pioggia ha dato il colpo di grazia alle residue speranze di un raccolto che fosse almeno sufficiente a coprire le spese vive di produzione».

Il Comune di Vitulano, dunque, si dice «solidale e sarà vicino con ogni mezzo possibile ai propri coltivatori, sostenendo ogni azione necessaria a evitare che pochi minuti di tempesta vanifichino gli sforzi di un anno intero di lavoro.

Da questo punto di vista è arrivato il momento di garantire una copertura assicurativa estesa per le produzioni agricole. Se non già prevista - aggiungono dal municipio - dovrà essere immaginata e promossa una contribuzione ai costi delle polizze da parte della Regione o da parte dello Stato e anche il Comune, nei limiti delle sue possibilità, farà tutto quanto in suo potere per rendere accessibile questo tipo di tutela».