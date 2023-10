I carabinieri del nucleo operativo e radiomobile di Caivano sono intervenuti in corso Garibaldi a Grumo Nevano per un’auto in fiamme.

Il veicolo, in uso ad un 43enne già noto alle forze dell’ordine, è stato completamente distrutto. Indagini in corso per chiarire dinamica. Non si esclude matrice dolosa.