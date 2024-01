Cardito, aggredisce infermiera mentre l'ambulanza lo porta in ospedale

Un 34enne mentre il personale sanitario di una ambulanza lo stava portando in ospedale è andato in escandescenza e ha colpito una infermiera. Il fatto è accaduto nella serata di ieri in via Bruno Buozzi, a Cardito, in provincia di Napoli.

Il 34enne doveva raggiungere l'ospedale di Frattamaggiore. L'infermiera ha riportato un trauma alla mano mentre il 34 enne è stato successivamente ricoverato. Sul posto sono intervenuti i carabinieri del nucleo operativo e radiomobile di Caivano.