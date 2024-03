Pietradefusi, sequestrate oltre 200 auto di falsi proprietari

Sequestrato un parco auto di oltre duecento veicoli ad una società srl di Pietradefusi i cui titolari, un 50enne del posto e un 59enne di Avellino, sono stati denunciati per falso ideologico in atto pubblico: avrebbero indotto in errore numerose agenzie automobilistiche, che svolgono funzioni pubbliche per conto del Pra, a effettuare passaggi di proprietà in sostanza fasulli.

Le auto entravano in possesso di soggetti diversi dai titolari formali e in diversi casi venivano utilizzate anche per commettere reati.

I carabinieri di Dentecane hanno eseguito il provvedimento del tribunale del Riesame di Benevento (che comprende anche il sequestro delle quote della società e di altri beni riconducibili ad essa), cui si era rivolta la Procura guidata da Aldo Policastro contro il rigetto delle misure cautelari richieste.