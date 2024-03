Ieri mattina Costantino Giordano è salito per l'ultima volta in municipio da sindaco di Monteforte Irpino. Qualche ora dopo il prefetto Paola Spena ha disposto la sospensione del consiglio comunale, in attesa della formale adozione da parte del Presidente della Repubblica del provvedimento di scioglimento. Il prefetto ha nominato la commissione straordinaria che gestirà il Comune per i prossimi diciotto mesi (prorogabili per altri sei).



Tre i componenti. Si tratta di Rosalba Scialla, prefetto a riposo, di Salvatore Guerra, viceprefetto aggiunto e Raffaele Barbato, funzionario economico finanziario. Bocche cucite da parte dei componenti dell'ormai ex maggioranza.

Ieri, nessuno ha voluto dire nulla rispetto alla decisione deldi procedere con lo scioglimento delle assemblee consiliari diSi prende in considerazione l'ipotesi del ricorso alper impugnare il decreto di scioglimento.avrebbe già avuto un primo contatto con un avvocato per valutare la possibile azione consequenziale. Nella cittadina c'è disorientamento. La notizia, che in tanti già pronosticavano dopo l'arrivo della commissione d'accesso nel maggio dello scorso anno, è piombata nella serata dell'altro ieri e rilanciata anche dalle tv nazionali che stavano seguendo in diretta la conferenza stampa dei ministri. Poche le reazioni sui social media. La comunità cerca di capire cosa accadrà e non sono pochi quelli che difendono Giordano.Per il capogruppo di opposizione,«era un provvedimento atteso almeno dal nostro gruppo Rinascita. Abbiamo cercato di svolgere sempre il nostro ruolo di controllo, ponendo la massima attenzione su tutti gli atti. Su determinati provvedimenti ci siamo soffermati perché ritenevamo di approfondirli. E alcuni sono stati inviati alla». Montuori evidenzia che «non era mai successo» che il consiglio comunale di Monteforte Irpino fosse sciolto per queste motivazioni («ingerenze della criminalità», come sostiene il). «Questo ci rattrista - ammette il capogruppo di minoranza - è il punto più basso che l'Istituzione Comune abbia mai raggiunto. Le motivazioni sono gravi. Dobbiamo riprendere il vecchio cammino costellato sempre di legalità».Critica la posizione dell'ex consigliera comunale,che affida ai social media una sua riflessione sulla vicenda. «Sapevamo sarebbe successo, anzi avremmo potuto immaginarlo ancor prima che ci fosse l'insediamento della commissione di accesso agli atti - è l'accusa di Renzulli -si è svegliato con il marchio di città mafiosa, ovvero condizionata nella vita pubblica da gruppi delinquenziali. Un marchio che provoca tristezza, indignazione, vergogna. E vergogna chi ha sostenuto, appoggiato ed anche solo votato questa gente».ci va giù duro, dunque, contro chi ha supportato il gruppo diAttacca a testa bassa, senza fare sconti a nessuno: «La vostra distrazione o utilitarista complicità è la causa principale di questa terribile fine. E parte delle responsabilità ricada anche sulle opposizioni che non sono riuscite ad offrire una proposta politica più convincente o a combattere con più forza questo malcostume che è diventato sistema ed infine cancro». Quindi, conclude: «La responsabilità politica di quanto è accaduto è evidente, quella penale e amministrativa saranno accertate dalla magistratura. Liberate la scena, rispettate il silenzio e l'indignazione. Da domani le forze sane che amano il paese si mettano al lavoro per ricostruire innanzitutto il senso di comunità sfregiato. Aspettiamo il resoconto dettagliato per poter fare i conti con altre dure e pesanti realtà».