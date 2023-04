Molinara, focus sul Distretto commerciale Alto Sannio

Una sfida in chiave sviluppo nel cuore di un'area interna. Si può sintetizzare anche così l'appuntamento che andrà in scena a Molinara venerdì, alle 18, presso Palazzo Ionni, dove l'associazione Agorà ha promosso l'incontro sulle opportunità e le occasioni a diposizione degli imprenditori del territorio. Si parlerà anche del costituendo Distretto del commercio Alto Sannio.

L'annuncio è stato rilanciato nelle ultime ore, via social, anche dal primo cittadino Giuseppe Addabbo. Si tratta, dunque, di un appuntamento dedicato al confronto e soprattutto alle strategie da individuare per dare slancio all'economia locale puntando sugli strumenti a disposizione per fare impresa.

«Sviluppa la tua idea d'impresa», si legge nella locandina-invito dell'inziativa. L'occasione utile per fungere da laboratorio di idee e di analisi in chiave lavoro e sviluppo. Temi centrali rispetto alla storica esigenza delle aree interne di fare rete e pianificare le corrette linee programmatiche da adottare per cercare di risollevare le economie locali.