Agorà San Sebastiano al Vesuvio, ecco i prossimi appuntamenti del festival

Una carrellata di film italiani, super premiati, sta per invadere l’arena di «Agorà San Sebastiano al Vesuvio». In programma, nell’ampia area verde del Parco Urbano di via Panoramica Fellapane, una pellicola d’autore al prezzo di 3,50 fino al 13 agosto. Agorà San Sebastiano al Vesuvio tornerà, poi, dopo la pausa estiva, il 22 agosto con la proiezione del film «Vicini di casa»regia di Paolo Costella con Claudio Bisio.

Il 4 agosto alle 21,15 sarà proiettato «Siccità», regia di Paolo Virzì con Silvio Orlando. Mixed by Erry», regia di Sidney Sibilia, vincitore di 2 Nastri D’argento 2023; 8 agosto alle 21,15 «Educazione fisica» regia Stefano Cipani; 9 agosto ore 21,15 «Il signore delle formiche» regia di Gianni Amelio, che ha collezionato 11 nomination ai David di Donatello 2023 e 3 ai Nastri d’Argento 2023; 10 agosto ore 21,15 «C’è di nuovo la valigia sul letto» regia di Eduardo Tartaglia, con Biagio Izzo, Maurizio Casagrande, Mariano Rigillo, Veronica Mazza, Francesco Procopio e tanti altri. Sarà presente il cast con il regista. 11 agosto ore 21,15 «La stranezza» di Roberto Andò, vincitore di 4 David di Donatello 2023 e 1 Nastro d’Argento 2023; 12 agosto ore 21,15 «Stranizza d’amuri» regia Giuseppe Fiorello, vincitore di 1 Nastro d’Argento 2023.

All’interno della programmazione di agosto di Agorà, quest’anno, si svolge anche seconda edizione di Aria Film Festival, la rassegna di corti ambientali diretta artisticamente da Alex Marano. In apertura delle serate di ‘Agorà San Sebastiano’, il pubblico avrà la possibilità di visionare e votare i cortometraggi finalisti. L’eco-festival si concluderà il 27 agosto con la serata di premiazioni.