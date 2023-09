Cosa fare a Napoli nel weekend: ecco tutti gli appuntamenti di sabato e domenica

I Musei

Van Gogh The Immersive Experience

Superate le 90mila presenze dalla sua apertura, la grande mostra internazionale Van Gogh: the Immersive Experience prolunga la sua permanenza a Napoli fino al 29 ottobre nella seicentesca Chiesa di San Potito, oggetto di importanti restauri, in via Salvatore Tommasi 1.

Mostra al Mann «Picasso e l'antico»

Grande il successo di pubblico per la mostra «Picasso e l’antico» in corso al Museo Archeologico Nazionale di Napoli, diretto da Paolo Giulierini, la cui chiusura era inizialmente prevista per il 27 agosto e adesso prorogata al 2 ottobre 2023.Quarantatré i lavori di Picasso messi a confronto principalmente con le sculture Farnese e i dipinti da Pompei. L’esposizione, curata da Clemente Marconi, è allestita nelle sale della collezione Farnese, e illustra la profonda influenza di uno dei più grandi musei di arte classica sull’opera di uno dei più importanti artisti moderni.

Gli spettacoli e la musica

La rassegna “Borghi e Casali Folk”

“Borghi e Casali Folk – Identità, Religione e Folklore”: prende avvio domenica 3 settembre la Rassegna pensata per promuovere la conoscenza del nostro territorio, promossa dalla ProLoco Piano Di Sorrento con il Patrocinio ed il contributo del Comune di Piano di Sorrento. Cinque gli appuntamenti previsti.

Domenica 3 settembre ore 20.30 Colli di San Pietro, presso I Giardini dell’uliveto: Gruppo culturale di Ciro Ferrigno “A Maronna ‘e Santu Pietro”, storia di un culto che viene da un tempo lontano; Momenti musicali a cura di Angela Cappiello, Caterina Iannone e Rosetta Pinticorvo.

Antro 2023

“Il colore delle cose” è il tema scelto per la terza edizione di Antro – Il Festival del Parco archeologico dei Campi Flegrei che, dal 25 agosto al 10 settembre, proporrà appuntamenti con l’arte, la musica e la danza al Castello di Baia e al Parco Archeologico di Cuma.

Venerdì 1 settembre, sabato 2 settembre e domenica 3 settembre gli appuntamenti diventano due al giorno, tra Castello di Baia e Parco Archeologico di Cuma, a cura del Festival Internazionale Rotta di Enea. Venerdì 1 settembre, in programma “Minerva e la rotta di Enea: da Castrum Minervae al Capo di Sorrento” con gli interventi di Francesco D’Andria, Luca Di Franco e Carlo Rescigno (Parco Archeologico di Cuma – ore 17.30) e “Il ballo delle ingrate” a cura dell’associazione culturale Accademia Reale (Castello di Baia – ore 21.30). Sabato 2 settembre, in programma “La ricerca archeologica italiana nel Mediterraneo e la Rotta di Enea: Butrinto e il canale d’Otranto” con gli interventi di Enrico Giorgi, Federica Carbotti e Barbara Davidde (Parco Archeologico di Cuma – ore 17.30) e “Lampedusa Beach” a cura di I due della Città del Sole (Castello di Baia – ore 21.30). Domenica 3 settembre, in programma “Il cratere di Enea: Napoli e/è il Mediterraneo”, incontro coordinato dall’associazione Rotta di Enea (Castello di Baia – ore 17.30) e il concerto a cura dell'associazione Jazz and Conversation “Le stagioni della vita e le musiche dal mondo”, con Stefano “Cocco” Cantini - sassofono, Jole Canelli - voce e Leonardo Marcucci - chitarra (Castello di Baia – ore 21.30).

Festival Internazionale della Rotta di Enea

Quattro giorni di spettacoli, musica, seminari, convegni, letture, degustazioni per raccontare la Rotta di Enea, il viaggio da Troia a Roma dell’eroe cantato da Virgilio, entrato nel 2021 nel “gotha” degli itinerari certificati dal Consiglio d’Europa, diventando così il 45mo itinerario culturale europeo.

Il programma

Venerdì 1 settembre - Parco Archeologico di Cuma 17:30. Dopo i saluti istituzionali, Minerva e la Rotta di Enea. Da Castrum Minervae al Capo di Sorrento con interventi di Francesco D’Andria, Carlo Rescigno, Luca di Franco.

21:30 al Castello Aragonese di Baia il Ballo delle Ingrate, spettacolo dell’Accademia Reale Baroque ensemble con il gruppo di danza storica Danzar Gratioso su testi di Omero, Virgilio, Rinuccini, Bembo.

Sabato 2 settembre - Parco Archeologico di Cuma 17:30 La ricerca archeologica nel Mediterraneo e la Rotta di Enea: Butrinto e il Canale d’Otranto con interventi di Federico Giorgi, Enrica Carbotti, Barbara Davidde Petriaggi

Ore 21:30 al Castello Aragonese di Baia Lampedusa Beach di Lina Prosa, regia di Marcello Manzella con Valentina Elia, produzione I Due della città del Sole

Domenica 3 settembre al Castello Aragonese di Baia 17:30 – Il cratere di Enea: Napoli e/è il Mediterraneo la sessione curata dall’ Associazione Rotta di Enea. Introducono Giovanni Cafiero e Maria Teresa Moccia di Fraia, intervengono Fabio Pagano, Mariano Nuzzo, Massimo Coppola, Barbara Toce, Luigi la Rocca, Giuseppe Badagliacca, Massimo Osanna, Gaetano Manfredi, Felice Casucci. Soprintendenti, sindaci, esperti del Consiglio d’Europa, rappresentanti del Ministero della Cultura e del Ministero degli Esteri avvieranno un dibattito finalizzato alla costruzione di un progetto integrato per la valorizzazione del patrimonio culturale della città metropolitana Napoli in collegamento con gli altri siti della Campania sull’itinerario tematico ispirato alla Rotta di Enea. Un progetto che promuova il turismo culturale e lo sviluppo delle comunità e dei valori che costituiscono la matrice europea: l’eredità classica, la mescolanza dei popoli e delle loro tradizioni, la civiltà mediterranea quale strumento di progresso culturale.

Alle 19:30 Degustazione e Brindisi al Mediterraneo con Slow Food

Alle 21:30 spettacolo Le Stagioni della Vita e le musiche del mondo di Stefano “Cocco” Cantini con Jole Canelli voce, Leonardo Marucci chitarra a cura di Jazz and Conversation APS.

La Notte della Tammorra

Tammurriate, pastellesse, canti antichi e un’irrefrenabile voglia di danzare. Tutto pronto a Napoli per La Notte della Tammorra, il festival della musica e della cultura popolare organizzato dall’associazione “Il Canto di Virgilio”, con la direzione artistica del compositore e musicologo Carlo Faiello.

Il grande evento, promosso dal Comune di Napoli – Napoli Città della Musica e finanziato dalla Città Metropolitana nell’ambito della rassegna “NapoliFonika”, è giunto alla 21esima edizione e si svolgerà venerdì 1 e sabato 2 settembre 2023 a partire dalle 21 a Piazza Mercato, Napoli.

Miez & Sounds Beer Fest

La Festa della Birra giunta alla sua seconda edizione e che trasformerà Sant'Antonio Abate nella città della birra e della buona musica. Ben 4 aree parcheggio con oltre 1.500 posti auto e collegamenti con le navette gratuite garantiranno a tutti i visitatori di poter raggiungere con facilità largo Pertini, dove troveranno 3mila posti a sedere e un'area food arricchita da 18 stand diversi e da una selezione eccezionale di oltre 10 birre alla spina. Il 1° settembre Tony Tammaro e Gerardo Amarante allietaranno il pubblico abatese. Domenica 2 settembre è previsto il concerto di Giuliano Palma, mentre il 3 settembre arriveranno a Sant'Antonio Abate Enzo Avitabile e Bottari.

Settembre d'Autore

Parte domenica a Sant'Agata sui due Golfi la rassegna «Settembre d’Autore», quattro incontri dedicati a cultura, musica e recitazione, ospitata all'hotel delle Palme. Quattro presentazioni di un libro da parte dell’autore con accompagnamento musicale e passi recitati da un gruppo di interpreti, promosse dal gruppo «Azione in Comune». Domenica3 settembre sarà presentato al pubblico: “Siamo solo sognatori abusivi”, di Monica Buonanno.

Leggere il cinema – Omaggio ad Angelo Rizzoli con Fellini 8 ½

In questo contesto, per celebrare la straordinaria personalità di Federico Fellini – 60 anni dopo l’uscita di 8 ½ - e la lungimiranza di Angelo Rizzoli, il produttore che fondò un impero editoriale e cinematografico, e alla cui figura l’isola d’Ischia deve il suo decollo turistico e sociale, l’«Associazione Illuminata» e l’assessorato alla Cultura del Comune di Lacco Ameno hanno organizzato la soirée «Leggere il cinema – Omaggio ad Angelo Rizzoli con Fellini 8 ½», il reading che, andando in scena sabato 2 settembre alle ore 21.30 in piazza Santa Restituta a Lacco Ameno, darà il via alla seconda parte della stagione culturale e spettacolare dell’isola. Sul palco due protagonisti dello spettacolo italiano quali Giuseppe Zeno, nel ruolo leggendario che fu di Marcello Mastroianni, e Lucianna De Falco, affiancati da Laura Jacobbi, Alessandra Calabrese, Salvatore Ronga e la voce del soprano Antonella Iacono.

Il canto di Enrico Caruso diffuso da un grammofono

Ascoltare dischi originali di Enrico Caruso, su un grammofono d'epoca, nella cornice del trecentesco chiostro di San Francesco, nel cuore antico di Sorrento. Un'esperienza che sarà possibile vivere a partire da questa sera e fino a lunedì 4 settembre, dalle ore 20 alle 21:30.

L'iniziativa, patrocinata dal Comune di Sorrento, è dello storico carusiano Guido D'Onofrio. Alle serate parteciperà Federico Caruso, pronipote del leggendario tenore. Gli appuntamenti sono ad ingresso gratuito, fino ad esaurimento posti.

Attività all'aria aperta

Festival della Filosofia

Oggi per le strade di Ischia e di Procida si aggireranno attacchini che tappezzeranno i pontili di trenta massime filosofiche pensate dai ragazzi dei licei e delle elementari delle due isole. È così che prende il via la nona edizione del «Festival internazionale di filosofia», in programma fino al 24 settembre in varie sedi dell'isola verde, dal castello aragonese ai giardini della Mortella, dalla torre Guevara alla biblioteca comunale Antoniana, e da quest'anno, per alcune iniziative, a Procida. In cartellone laboratori, conferenze in italiano e in inglese, mostre fotografiche, giornate commemorative come quella in onore del divulgatore scientifico ischitano Pietro Greco scomparso tre anni fa, presentazioni di libri e concerti. Tutte queste iniziative, per lo più gratuite con ingresso su prenotazione.

Cooking Around Cicciano

Il Cooking Around Cicciano si svolgerà dal 31 agosto al 3 settembre nel Comune di Cicciano a Viale dei Pini, su un’area di 15mila mq dove le eccellenze campane saranno protagoniste assolute della più grande kermesse dedicata al food dell’hinterland nolano, dando rilevanza all’utilizzo dei prodotti di qualità, all’artigianalità e all’attenzione nei confronti delle intolleranze alimentari.

Film all’aperto, musica e visite guidate nel programma estivo di eventi organizzato dalla I Municipalità di Napoli

Tanti appuntamenti gratuiti organizzati per vivere la città e trovare un po’ di refrigerio alla calura estiva. Prima pellicola di settembre, sabato 2, sarà “Grazie ragazzi”, per la regia di riccardo Milani con Antonio Albanese, Sonia Bergamasco, Vinicio Marchioni. Domenica 3 la rassegna di film all’aperto si chiuderà poi con un vero e proprio cult del cinema per ragazzi, e non solo: “Super Mario Bros. Il film”, regia di Aaron Horvath, Michael Jelenic. «Tanti eventi estivi – dice la presidente Giovanna Mazzone – per una rassegna che punta a favorire lo sviluppo di un sistema integrato di servizi culturali e ad offrire ai cittadini occasioni di crescita, aggregazione sociale e di intrattenimento di qualità».